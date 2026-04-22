Flotilla, Delia: "Non basta genocidio a bassa intensità". E conferma la presenza parlamentare a bordo

“Il genocidio è in corso, non si è mai fermato e il fatto che non venga più raccontato non significa che non esiste, perché esiste e sarebbe sufficiente anche solo parlarne con qualcuno che si trova a Gaza per sapere che continuano a essere uccisi palestinesi. Da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco ne sono morti più di 800 e muoiono anche operatori umanitari e gli aiuti umanitari continuano a non entrare”. Così Mari Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, a margine della conferenza stampa alla camera organizzata in vista della prossima spedizione verso Gaza.