Famiglia nel bosco, la madre: “Mai vista una crudeltà come questa su dei bambini”

Parla Catherine Trevallion, la madre dei bambini della ‘famiglia nel bosco’, nell’incontro pubblico organizzato alla Camera dei Deputati dalla presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Vittoria Brambilla. “Siamo affranti perché sappiamo che i nostri bambini soffrono e non possiamo riportarli a casa dove sono amati. Ho visto la loro sofferenza nella casa rifugio e sento Nathan che piange e si lamenta nel sonno. Mi sento impotente ed è terribile, da donna che ha speso tutta la vita aiutando gli altri. È stata la cosa più crudele che ho visto fatta a dei bambini in tutta la mia vita“, ha detto la donna australiana, alla quale il Tribunale dei minori ha impedito di restare con i figli nella casa famiglia di Vasto dove i bambini erano stati accolti dal 20 novembre.

La donna legge la lettera della figlia

Nella sala stampa di Montecitorio, davanti ai giornalisti, Catherine ha letto la lettera che Utopia, la più grande dei tre bambini, le ha scritto per il compleanno. “Mamma, ti auguro buon compleanno insieme a tutti i nostri animali. Vorrei tanto essere lì, ti vogliamo bene, mi manchi moltissimo ma ci stiamo facendo forza per uscire da qua. Vi vogliamo bene”.

Catherine può rivedere i figli

Successivamente il Tribunale per i minori dell’Aquila ha rivisto l’ordinanza dello scorso 6 marzo che ha disposto lo spostamento dei minori Trevallion, la cosiddetta ‘famiglia del bosco’, in una nuova casa-famiglia. Si tratta di 2 fratelli gemelli di 7 anni e la loro sorellina di 8 anni. La decisione è arrivata a seguito della conferma, da parte della direzione della casa-famiglia che li ospita, a proseguire l’ospitalità ai ‘bambini ora sereni’, hanno chiarito gli amministratori della struttura di Vasto (Chieti) in una relazione di metà marzo, questo nonostante l’allontanamento della madre eseguito il 6 marzo scorso. Catherine può rivedere i suoi figli: la visita, in forma protetta, è monitorata dagli operatori della struttura