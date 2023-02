Il presentatore amico di Putin: "Chissà se a Milano si ricordano di come baciavano le mani dei soldati russi"

Il presentatore della Tv russa, Vladimir Solovyev, attacca l’Occidente, e l’Italia in un modo particolare, in un video. “Lasciate che i bastardi tremino“, dice riferendosi agli alleati di Kiev. Quanto all’Italia “chissà se a Milano si ricordano di come baciavano le mani dei soldati russi“. Nella fattispecie Solovyev fa riferimento al generale Aleksandr Suvorov che fra l’aprile e il settembre del 1799 guidò l’esercito russo-austriaco contro i francesi, che furono costretti a lasciare Milano. “Ci sarà un altro attraversamento delle Alpi se necessario – aggiunge – i russi partono lentamente ma sono corridori veloci”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata