Sparatoria in North Carolina: ci sono vittime, attentatori in fuga

Una rissa pianificata tra giovani è degenerata in una sparatoria di massa in un parco della North Carolina, quando diverse persone hanno iniziato a spararsi a vicenda. Lo hanno riferito le autorità, secondo quanto riporta l’Associated Press. La sparatoria è avvenuta intorno alle 10 del mattino presso il Leinbach Park, situato nei pressi della Jefferson Middle School, come comunicato dalla polizia di Winston-Salem in un post sui social media. La polizia non ha fornito un numero confermato di vittime e ha dichiarato che i sospettati sono ancora in fuga. La sparatoria non è avvenuta all’interno della scuola, “che è rimasta in lockdown finché l’area non è stata messa in sicurezza” ha precisato il North Carolina State Bureau of Investigation. Diverse persone, tra vittime e sospettati, sono state identificate e rintracciate; tuttavia, secondo quanto riferito dalla polizia, sono ancora in corso le operazioni per accertare la posizione di tutti i soggetti coinvolti. Alcune delle persone coinvolte nell’incidente sono minorenni.

Poche ore prima in un’altra sparatoria sono morti 8 bambini in Louisiana

Otto bambini sono stati uccisi in una sparatoria a Shreveport, nello Stato americano della Louisiana, al culmine di quella che le autorità hanno definito una “lite domestica”. Le vittime avevano un’età compresa tra tre e 11 anni. Sette delle otto vittime erano figli del killer.