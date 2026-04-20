Home > Cronaca > Latina, bimbo di 7 anni morto in piscina: venerdì autopsia e primi indagati

La Procura ha aperto un’indagine con l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti

Proseguono gli accertamenti in seguito alla morte di Gabriele, il bambino di sette anni risucchiato dal bocchettone nella piscina termale a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. La procura della Repubblica di Cassina ha disposto delle verifiche sullo stato di manutenzione dell’impianto di svuotamento dell’acqua e sulla presenza dei bagnini per la vigilanza durante l’orario d’apertura dello stabilimento balneare dove il piccolo è deceduto sabato scorso, mentre si trovava insieme ai genitori.

Venerdì prossimo verrà effettuata l’autopsia e già nelle prossime ore ci saranno i primi indagati, atto necessario per poter procedere all’esame autoptico. La Procura, diretta dal procuratore Carlo Fucci, ha aperto un’indagine con l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti.