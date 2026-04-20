Latina, bimbo di 7 anni morto in piscina: venerdì autopsia e primi indagati

Proseguono gli accertamenti in seguito alla morte di Gabriele, il bambino di sette anni risucchiato dal bocchettone nella piscina termale a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. La procura della Repubblica di Cassina ha disposto delle verifiche sullo stato di manutenzione dell’impianto di svuotamento dell’acqua e sulla presenza dei bagnini per la vigilanza durante l’orario d’apertura dello stabilimento balneare dove il piccolo è deceduto sabato scorso, mentre si trovava insieme ai genitori.
Venerdì prossimo verrà effettuata l’autopsia e già nelle prossime ore ci saranno i primi indagati, atto necessario per poter procedere all’esame autoptico. La Procura, diretta dal procuratore Carlo Fucci, ha aperto un’indagine con l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti.