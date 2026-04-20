Libano, soldato israeliano profana una statua di Gesù. Netanyahu: “Sbalordito e rattristato”

Un soldato israeliano è stato immortalato nel sud del Libano mentre distrugge una statua di Gesù con una mazza. Lo scatto ha suscitato indignazione e ha costretto l’esercito di Israele (Idf) ad aprire un’indagine sull’accaduto. Il soldato, successivamente identificato, era di stanza nel villaggio cristiano di Debel nell’ambito dell’offensiva militare lanciata da Israele, nonostante il cessate il fuoco in vigore.

Lebanon |



An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. pic.twitter.com/Sj1m16tj9q — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

La presa di distanze dell’Idf

“Le Forze di Difesa Israeliane considerano l’incidente con estrema serietà e sottolineano che la condotta del soldato è del tutto incompatibile con i valori che ci si aspetta dalle sue truppe”, ha affermato l’esercito, che ha precisato: “Saranno presi provvedimenti adeguati nei confronti dei responsabili in base ai risultati dell’indagine”.

Netanyahu: “Sono sbalordito e rattristato”

In un post sul social X il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato: “Ieri, come la stragrande maggioranza degli israeliani, sono rimasto sbalordito e rattristato nell’apprendere che un soldato dell’Idf ha danneggiato un’icona religiosa cattolica nel sud del Libano. Condanno l’atto con la massima fermezza. Le autorità militari stanno conducendo un’indagine penale sulla questione e adotteranno misure disciplinari adeguatamente severe nei confronti del colpevole”. “Mentre i cristiani vengono massacrati in Siria e in Libano dai musulmani, la popolazione cristiana in Israele prospera a differenza di quanto accade altrove in Medio Oriente”, continua il post di Netanyahu, “Israele è l’unico paese della regione in cui la popolazione cristiana e il tenore di vita sono in crescita. Israele è l’unico luogo in Medio Oriente che rispetta la libertà di culto per tutti. Esprimiamo rammarico per l’incidente e per qualsiasi dolore che questo abbia causato ai credenti in Libano e in tutto il mondo”.

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region.



Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026

Saar: “Gesto vergognoso, scusa ai cristiani”

Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha definito “un gesto vergognoso” la distruzione della statua di Gesù Cristo a colpi di mazza da parte di un soldato dell’Idf. “Il danneggiamento di un simbolo religioso cristiano da parte di un soldato dell’Idf nel Libano meridionale è grave e scandaloso. Mi congratulo con l’Idf per la sua dichiarazione, per aver condannato l’incidente e per aver avviato un’indagine sulla vicenda. Sono certo che saranno adottate le misure severe necessarie nei confronti di chiunque abbia compiuto questo atto riprovevole. Questo gesto vergognoso è in totale contrasto con i nostri valori”, ha scritto Saar in un post su X. “Israele è un Paese che rispetta le diverse religioni e i loro simboli sacri e sostiene la tolleranza e il rispetto tra le fedi. Ci scusiamo per questo incidente e con ogni cristiano i cui sentimenti siano stati feriti”, ha aggiunto.

The damaging of a Christian religious symbol by an IDF soldier in southern Lebanon is grave and disgraceful.



I commend the IDF for its statement,

for condemning the incident, and for conducting an investigation into the matter. I’m confident that the necessary strict measures… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 20, 2026

Tajani: “Inaccettabile profanazione statua Gesù, bene condanna Saar”

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato l’atto come “un episodio inaccettabile che auspichiamo non si ripeta mai più”. “Profanare i simboli del cristianesimo, dell’ebraismo e dell’Islam non è una manifestazione di forza ma solo di debolezza, contraria a tutti i principi in favore della libertà e del dialogo interreligioso”, ha scritto in un post su X, “bene il ministro degli Esteri israeliano Saar che ha condannato con grande fermezza, annunciando provvedimenti disciplinari, il grave atto compiuto da un soldato dell’Idf che distrugge a martellate una statua di Gesù in un villaggio cristiano nel Sud del Libano. Un violento accanimento contro i cristiani che in Medioriente rappresentano uno strumento di pace“.