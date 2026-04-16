Iran, Trump annuncia: “Cessate il fuoco in Libano per 10 giorni”

Donald Trump annuncia un cessate il fuoco in Libano a partire dalle 17 (le 23 in Italia) per la durata di 10 giorni. “Ho appena avuto eccellenti conversazioni con lo stimatissimo presidente Joseph Aoun, del Libano, e con il primo ministro Bibi Netanyahu, di Israele. Questi due leader hanno concordato che, al fine di raggiungere la pace tra i loro Paesi, daranno formalmente inizio a un cessate il fuoco della durata di 10 giorni alle ore 17“, scrive il presidente Usa su Truth. “Martedì, i due Paesi si sono incontrati per la prima volta dopo 34 anni qui a Washington, D.C., insieme al nostro grande segretario di Stato, Marco Rubio”, ricorda Trump. “Ho incaricato il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Rubio, unitamente al capo dello Stato Maggiore Congiunto, Dan ‘Razin’ Caine, di collaborare con Israele e il Libano per conseguire una pace duratura. È stato un onore per me aver risolto 9 guerre in tutto il mondo; questa sarà la decima: dunque, portiamola a termine!”, conclude il presidente americano.

Hezbollah: “Rispetteremo cessate il fuoco con stop attacchi israeliani”

Hezbollah rispetterà il cessate il fuoco previsto per entrare in vigore giovedì sera a condizione che cessino gli attacchi israeliani. Lo ha dichiarato alla Cnn un importante esponente dell’organizzazione, Ibrahim Moussawi. “Finché le forze di occupazione israeliane smetteranno la loro aggressione e non la violeranno, noi ci impegneremo a rispettare il cessate il fuoco”, ha detto Moussawi. “Esso dovrebbe includere tutti i territori libanesi e una limitazione dei loro movimenti, e dovrebbe rappresentare un punto di partenza per il ritiro israeliano dai territori libanesi”. Moussawi ha affermato che l’Iran aveva informato i funzionari di Hezbollah del previsto cessate il fuoco prima dell’annuncio di Donald Trump.

Netanyahu: “Accettato cessate il fuoco su richiesta di Trump”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ai ministri del gabinetto di sicurezza di aver accettato un cessate il fuoco con il Libano su richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, respingendo le richieste di un voto ufficiale sulla questione. “Quando il più grande amico di Israele, il presidente Trump, agisce al nostro fianco in stretta coordinazione, Israele coopera con lui”, avrebbe detto Netanyahu secondo quanto riportato da Ynet. Il premier ha inoltre detto ai ministri che l’Idf rimarrà posizionato nei “punti strategici” attualmente occupati durante il cessate il fuoco di 10 giorni, che inizia questa sera. Le dichiarazioni arrivano dopo che si è diffusa la notizia che i ministri avrebbero espresso rabbia nell’apprendere del cessate il fuoco dai media, invece di approvarlo tramite una decisione formale del gabinetto. Netanyahu, secondo i media ebraici, avrebbe promesso una discussione del gabinetto di sicurezza sulla questione in una fase successiva.