Stati Uniti, Corte d’appello dà l’OK alla prosecuzione dei lavori per la nuova sala da ballo alla Casa Bianca

Una Corte d’appello federale ha autorizzato il presidente Usa Donald Trump a proseguire la costruzione di una sala da ballo da 400 milioni di dollari alla Casa Bianca, pronunciandosi un giorno dopo che un giudice di grado inferiore aveva continuato a bloccare i lavori in superficie sul sito dell’ex ala Est. Un collegio di tre giudici della Corte d’appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha sospeso temporaneamente l’ordinanza del giudice distrettuale, Richard Leon, che bloccava parte del progetto. Il collegio ha fissato un’udienza per il 5 giugno per esaminare il caso.

Nella sentenza di giovedì scorso, Leon aveva continuato a bloccare i lavori di ampliamento della sala da ballo di 8.400 metri quadrati, consentendo solo la prosecuzione di quelli sotterranei per un bunker e altre “strutture per la sicurezza nazionale” presenti sul posto. Lo scorso autunno Trump ha demolito l’ala Est della Casa Bianca per costruire al suo posto appunto un’enorme sala da ballo.

Il National Trust for Historic Preservation ha poi intentato causa per bloccare i lavori, sostenendo che il tycoon avesse oltrepassato i propri poteri procedendo con il progetto senza prima ottenere l’approvazione delle principali agenzie federali e del Congresso.