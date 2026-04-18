L'Iran chiude nuovamente lo Stretto di Hormuz

L’Iran ha deciso di ripristinare le restrizioni sullo Stretto di Hormuz, riacquistando il pieno controllo del passaggio marittimo, dopo che gli Stati Uniti hanno confermato la prosecuzione del blocco navale. Nonostante avesse precedentemente allentato le sue restrizioni, Teheran ha ribadito che lo stretto rimarrà sotto il controllo delle forze armate iraniane fino a quando gli Stati Uniti non garantiranno la piena libertà di passaggio per le navi iraniane. Il comando militare iraniano ha accusato gli Stati Uniti di “pirateria” per il blocco e ha avvertito che la situazione non cambierà finché non verranno rimossi i vincoli imposti ai porti iraniani. In mattinata Teheran aveva comunicato la riapertura parziale del proprio spazio aereo.