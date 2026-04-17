Iran, riapre lo Stretto di Hormuz. Trump: “Per Teheran resta il blocco navale”

Dopo la tregua in Libano riapre lo Stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è l’Iran, per bocca del suo ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e lo ha confermato poco dopo Donald Trump. “In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio di tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, lungo la rotta coordinata già annunciata dall’Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell’Iran”. Lo ha annunciato su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Intanto oggi a Parigi il presidente francese Macron ha riunito i leader di Regno Unito, Italia, Germania e molti altri paesi proprio per discutere della situazione del traffico nello Stretto di Hormuz, condizionato dalla guerra in Iran.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

A stretto giro è arrivato anche il post su Truth del presidente americano Donald Trump. “L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto d’Iran (lo Stretto di Hormuz, ndr) è completamente aperto e pronto per il transito”, ha scritto il capo della Casa Bianca riprendendo quanto annunciato dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi.

Trump: “Blocco navale per Teheran resta in vigore”

“Lo Stretto di Hormuz è completamente aperto e pronto per il traffico commerciale e il pieno passaggio, ma il blocco navale resterà pienamente in vigore ed efficace per quanto riguarda esclusivamente l’Iran, fino a quando la nostra transazione con l’Iran non sarà completata al 100%”, ha poi aggiunto Trump sempre sul social Truth. “Questo processo dovrebbe procedere molto rapidamente, dato che la maggior parte dei punti è già stata negoziata”, ha aggiunto.

Dopo l’annuncio crolla il prezzo del petrolio, bene le borse

Dopo l’annuncio di Araghchi è subito crollato il prezzo del greggio col Wti che cede l’11,7% a 83,6 dollari al barile e il Brent cede il 10,8% a 88,6 dollari. Buona la reazione anche delle borse: Wall Street ha aperto in rialzo, con il Dow Jones che guadagna lo 0,9% in avvio e l’S&P 500 a +0,67%. Il Nasdaq guadagna lo 0,36%. La riapertura di Hormuz consentirà alle petroliere di uscire nuovamente dal Golfo Persico e trasportare il greggio ai clienti di tutto il mondo. Da fine marzo i titoli azionari hanno registrato un rialzo superiore all’11% sulla scia delle speranze che gli Stati Uniti e l’Iran possano evitare lo scenario peggiore per l’economia globale.

Milano amplifica il rialzo

Bene i mercati anche in Europa: Piazza Affari amplifica il rialzo e balza a + 1,66%,a 48.824 punti, dopo l’annuncio della riapertura dello stretto di Hormuz confermato su Truth dal presidente americano Donald Trump. Fra i rialzi in evidenza l’exploit di Mediobanca: +5,29%. Brunello Cucinelli +4,96%. Mps balza di +4,64%. Stellantis è in forte rialzo di +4,59%. Focus sul settore banche, su cui sono puntati gli occhi dei mercati in scia alle speculazioni su nuovi possibili mosse di risiko. Fra i cali a Piazza Affari, i titoli energetici, Eni in forte ribasso del 6,49%. Saipem: -5,28%. Tenaris cede il 3,29%.