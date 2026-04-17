Iran, al via la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Trump: “Include Hezbollah, spero si comporti bene”

Un parlamentare libanese del blocco parlamentare di Hezbollah, Hassan Fadlallah, ha affermato che “il governo libanese non è in grado, non è capace e non è autorizzato, né costituzionalmente né a livello nazionale” a condurre negoziati diretti con Israele. Secondo il parlamentare, i colloqui diretti costituiscono “una concessione” a Israele “così pericolosa che minaccia il futuro del Libano”, dato che l’esercito israeliano (Idf) rimane sul suolo libanese. “In questi dieci giorni vogliamo che l’Iran continui a impegnarsi per costringere Israele a seguire la linea imposta dai colloqui di Islamabad”, ha aggiunto Fadlallah, parlando con la stampa nel quartiere di Haret Hreik, nella periferia meridionale di Beirut, duramente colpita dai bombardamenti. Fadlallah ha anche avvertito che Hezbollah non rimarrà in silenzio se Israele continuerà i suoi attacchi nel Libano meridionale.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Parigi per partecipare allaáConferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz in programma alle 14 presso iláPalazzo dell’Eliseo.
Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer è arriva nel cortile del Palazzo dell’Eliseo, dove è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron. Questo pomeriggio, i due copresiederanno la conferenza che riunisce una trentina di paesi per istituire una missione volta a garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz. Lo riporta Bfmtv.
L’India afferma di essere stata invitata dal Regno Unito e dalla Francia ad aderire alla loro iniziativa volta a ripristinare la navigazione sicura attraverso lo Stretto di Hormuz. L’annuncio è giunto dal ministero degli Esteri indiano, come riporta Al Jazeera. Lo stretto è una delle rotte marittime più importanti al mondo, e garantisce il passaggio di una quota significativa, pari al 20%, delle forniture globali di petrolio.
“Disarmare Hezbollah con mezzi militari o diplomatici era ed è tuttora l’obiettivo della campagna a cui ci dedichiamo, con una significativa influenza politica ora anche grazie al coinvolgimento diretto del presidente degli Stati Uniti e al suo impegno in tal senso, esercitando al contempo pressione sul governo libanese”. È quanto ha affermato il ministro della Difesa di Israele Israel Katz, precisando che le forze israeliane continueranno a presidiare tutte le posizioni attualmente occupate, compresa una zona cuscinetto che si estende per 10 chilometri dal confine con Israele nel Libano meridionale. Ha aggiunto che molte case nella zona saranno distrutte e nessun residente libanese potrà farvi ritorno. Katz ha detto anche che il resto del Libano a sud del fiume Litani deve essere liberato dalla presenza di Hezbollah, o attraverso mezzi diplomatici o mediante la prosecuzione delle operazioni militari israeliane.
“È molto significativo che, quando un uomo di pace, come è il Papa, difenda la pace e il rispetto dei diritti della popolazione civile indifesa, ci si imbatta in messaggi estremamente aggressivi da parte di chi ricopre incarichi politici di primo piano e che quando il leader di un Paese sovrano decide di rispettare e far rispettare i principi e il diritto internazionale, venga criticato. Credo sia fondamentale ribadire che solo sulla base del rispetto reciproco possiamo continuare ad andare avanti” e che occorre “respingere con fermezza queste continue minacce che alcuni sembrano utilizzare come mezzo per cercare di convincere gli altri, ebbene no, con le minacce non si convince nessuno”. Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea, la socialista spagnola Teresa Ribera, rispondendo a LaPresse in merito ai recenti attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla premier Giorgia Meloni e al governo italiano, a margine della Global Progressive Mobilisation a Barcellona.
La “brillantezza” del cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah in Libano sta nell’aver posto fine a “uccisioni senza senso” e “questo è solo l’inizio di un percorso”. È quanto ha detto Tom Barrack, inviato speciale degli Stati Uniti in Siria e ambasciatore in Turchia, intervenendo al Forum sulla diplomazia di Antalya, una conferenza ospitata dalla Turchia. “La brillantezza di ciò che è accaduto ieri sta nel fatto che ha posto fine alle uccisioni insensate e che il presidente Trump e il segretario Rubio sono intervenuti con forza affermando che abbiamo bisogno di una tregua”, ha dichiarato Barrack. “Questo è solo l’inizio di un percorso e i cessate il fuoco sono molto delicati perché tutti si sono dimostrati ugualmente inaffidabili”, ha aggiunto. “Tutti sono esausti a causa di questa guerra assurda. Quindi il cessate il fuoco reggerà? Cosa faremo? Si tratta di piccoli passi”, ha concluso.
“Una cooperazione transatlantica stretta e costruttiva resta essenziale per garantire in modo duraturo sicurezza e prosperità su entrambe le sponde dell’Atlantico”. Così a LaPresse il ministero degli Esteri tedesco, in merito ai recenti attacchi del presidente Usa Donald Trump alla premier Giorgia Meloni – seguiti alle critiche al cancelliere Friedrich Merz sulla posizione del governo tedesco rispetto alla guerra in Iran – e ai rapporti tra Stati Uniti e Nato. Il ministero sottolinea che “la Germania continua ad attribuire la massima importanza alle relazioni transatlantiche e lavora insieme ai partner nell’Ue e nella Nato per svilupparle ulteriormente, al fine di definire costantemente interessi comuni e raggiungere obiettivi condivisi”. Per il ministero degli Esteri tedesco “ciò include, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione in materia di sicurezza, che l’Europa assuma maggiori responsabilità, come deciso al vertice Nato del 2025 e ora in fase di attuazione”.
Un funzionario dell’amministrazione locale di Haret Hreik, sobborgo a sud di Beirut, ha dichiarato che Israele ha colpito il quartiere 62 volte nelle ultime 6 settimane. Il vicesindaco di Haret Hreik, Sadek Slim, ha affermato che 26 edifici sono stati completamente distrutti. “Siamo riusciti a rimuovere le macerie degli edifici parzialmente danneggiati, ma per quelli completamente distrutti avremo bisogno di attrezzature speciali”, ha detto Slim in una conferenza stampa tenuta sotto un ponte in un incrocio trafficato. La zona è bloccata dal traffico, con persone che tornano a controllare le loro case e sostenitori di Hezbollah che sfrecciano in scooter sventolando bandiere del gruppo.
Il sollievo per l’entrata in vigore del cessate il fuoco in Libano è stato smorzato oggi dalla devastazione che molti hanno trovato al ritorno alle loro case. Nel villaggio meridionale di Jibsheet un esiguo gruppo di residenti è tornato tra condomini rasi al suolo e strade disseminate di pezzi di cemento, persiane di alluminio contorte e cavi elettrici penzolanti.”Mi sento libera per il fatto di essere tornata. Ma guardate, hanno distrutto tutto: la piazza, le case, i negozi, tutto”, ha dichiarato Zainab Fahas, 23 anni. Nel sobborgo di Haret Hreik, a sud di Beirut, un uomo di 48 anni sventolava la bandiera gialla di Hezbollah. Era in piedi su una montagna di macerie che un tempo era il suo condominio e ospitava anche una filiale del braccio finanziario di Hezbollah, Al-Qard Al-Hassan. L’uomo ha dichiarato che la tregua è stata ottenuta grazie alla pressione esercitata dall’Iran nei colloqui con gli Stati Uniti: “Solo gli iraniani ci hanno sostenuto, nessun altro”, ha detto, definendo i leader libanesi “la leadership della vergogna”.
Il ponte di Qasmiyeh sul fiume Litani, che collega la città costiera meridionale libanese di Tiro alle zone più a nord, è stato danneggiato da un attacco aereo israeliano il giorno prima dell’entrata in vigore della tregua di 10 giorni in Libano. Stamattina auto cariche di materassi e beni domestici erano in fila per diversi chilometri in attesa di attraversare l’unica corsia che è tornata in servizio dopo essere stata riparata in fretta. Più di un milione di persone sono sfollate in Libano a causa dell’ultima guerra fra Israele e Hezbollah. Nonostante gli avvertimenti delle autorità libanesi di non tentare immediatamente di tornare nelle proprie case, molti sfollati hanno iniziato a spostarsi verso il sud del Libano nelle ore successive alla dichiarazione del cessate il fuoco.
Il presidente Usa, Donald Trump, ha definito “una giornata storica” quella del cessate il fuoco fra Israele e Libano. “Potrebbe essere stata una giornata storica per il Libano. Stanno succedendo cose positive!!!”, ha scritto in un post sul suo social Truth. Precedentemente, anche parlando a Las Vegas aveva parlato di “giornata storica” e aveva aggiunto: “Direi che la guerra in Iran sta procedendo senza intoppi. Dovrebbe concludersi molto presto”.
Il governo spagnolo parteciperà in videoconferenza al vertice in programma oggi a Parigi per la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. A collegarsi durante la riunione sarà il ministro degli Esteri José Manuel Albares e non il premier Pedro Sanchez, impegnato nel primo vertice tra Spagna e Brasile che si tiene a Barcellona. La Spagna, che è molto preoccupata per la situazione in Iran e nel Golfo Persico e per l’impatto della guerra sullo Stretto di Hormuz, si oppone però fermamente a qualsiasi tipo di intervento militare, sottolineano fonti della Moncloa, spiegando che se Madrid fino ad ora non è stata in prima fila tra i promotori di una missione a Hormuz è perché l’esecutivo aveva alcune riserve su quale sarebbe stato l’approccio di questa nuova coalizione dei volenterosi. La Spagna non ha infatti partecipato alla prima riunione convocata dal premier britannico Keir Starmer il 2 aprile. La Francia, il Regno Unito e gli altri Paesi stanno cercando di capire quali iniziative si possano promuovere, proseguono le fonti, sottolineando che in nessun caso si tratterebbe di un intervento militare. Il governo spagnolo sarebbe aperto a valutare una partecipazione qualora la missione si svolgesse sotto l’ombrello delle Nazioni Unite e contribuisse al ripristino della libertà di navigazione nello Stretto. I colloqui sono ancora in una fase molto preliminare e, finché non ci sarà una cessazione delle ostilità e la fine della guerra, non sembra possibile che si intraprendano azioni concrete, precisano le fonti.
“Spero che Hezbollah si comporti bene e correttamente durante questo importante periodo. Sarà un grande momento per loro se lo faranno. Niente più uccisioni. Dobbiamo finalmente avere la pace!”. Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
“Sostengo pienamente il cessate il fuoco fra Hezbollah e Israele annunciato ieri dal presidente Trump. Esprimo inoltre la mia preoccupazione per il fatto che esso possa essere già minato dal proseguimento di operazioni militari”. Lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un post su X in inglese. “Chiedo che venga garantita la sicurezza delle popolazioni civili su entrambi i lati del confine fra Libano e Israele. Hezbollah deve rinunciare alle armi. Israele deve rispettare la sovranità libanese e porre fine alla guerra”, aggiunge Macron.
“L’Italia non c’era per noi, noi non ci saremo per loro”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth, postando un articolo del ‘Guardian’ del 31 marzo, intitolato ‘L’Italia nega l’uso della base aerea in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran’.
Israele reagirà a qualsiasi minaccia di Hezbollah e manterrà le sue posizioni nel Libano meridionale durante il cessate il fuoco. Lo ha dichiarato l’ambasciatore all’Onu Danny Danon, spiegando ai giornalisti che il cessate il fuoco di 10 giorni sarà “difficile” a causa di Hezbollah, che dopo l’annuncio della tregua ha affermato che la continua occupazione israeliana concede al Libano il diritto di resistere. Danon ha assicurato che Israele crede nei negoziati diretti con il Libano, ma sa che si tratta di una questione complessa per il governo libanese a causa di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha aggiunto, si è detto disposto a recarsi a Washington, dove gli ambasciatori di Israele e Libano si sono incontrati all’inizio della settimana.“Parteciperemo a qualsiasi incontro per promuovere la pace, ma non posso parlare a nome del governo libanese. Sappiamo che sono sotto pressione e minacce da parte dell’Iran”, ha riferito Danon.