Caso Epstein, Starmer si dice “furioso”: “Io non informato su Mandelson”

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, si è detto “assolutamente furioso” per non essere stato informato del fatto che la sua scelta di Peter Mandelson per l’incarico di ambasciatore del Regno Unito a Washington non avesse superato i controlli di sicurezza prima della nomina. Starmer afferma di essere stato tenuto all’oscuro, definendo la cosa “sbalorditiva” e “imperdonabile”. Starmer sta resistendo alle richieste di dimettersi in relazione alla decisione di nominare Peter Mandelson. Starmer ha aggiunto che lunedì parlerà della questione al Parlamento, promettendo che esporrà “tutti i fatti rilevanti in piena trasparenza”.Starmer ha affermato di non essere stato informato del fatto che, all’inizio del 2025, il ministero degli Esteri avesse ignorato la raccomandazione di funzionari della sicurezza di non assegnare l’incarico a Peter Mandelson. Molti consideravano Mandelson una nomina rischiosa a causa della sua passata amicizia con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Il funzionario di più alto rango del ministero degli Esteri, Olly Robbins, si è assunto la responsabilità della decisione e si è dimesso nella tarda serata di giovedì. È improbabile che la scelta di riferire in Parlamento metta Starmer fuori pericolo. La scelta di nominare Mandelson, esperto di commercio e veterano del Partito Laburista al governo, come inviato presso l’amministrazione Trump, si è rivelata un clamoroso fallimento e potrebbe far cadere il primo ministro. I politici dell’opposizione hanno espresso incredulità sul fatto che Starmer potesse non essere a conoscenza del fatto che Mandelson non avesse superato i controlli di sicurezza. L’ufficio di Starmer ha dichiarato che lo ha scoperto solo questa settimana.

Jones: “Mandelson non era raccomandabile per ruolo ambasciatore”

Darren Jones, segretario capo del primo ministro, ha dichiarato oggi che “la raccomandazione era di non nominare Peter Mandelson per quel ruolo” e che il ministero degli Esteri l’ha ignorata. Ha definito la cosa “sorprendente” ma conforme alle regole e ha aggiunto che nessun ministro del governo era stato informato della valutazione di sicurezza. Jones ha spiegato che i controlli, effettuati da un dipartimento noto come U.K. Security Vetting, “esaminano informazioni finanziarie, personali, sessuali, religiose e di altro tipo relative al background, ed è per questo che sono tenute in estrema riservatezza su un portale a cui solo poche persone hanno accesso”. La leader del partito conservatore all’opposizione, Kemi Badenoch, ha definito “assolutamente assurde” le affermazioni secondo cui il primo ministro non ne fosse a conoscenza; “questa storia non regge. Il primo ministro ci sta prendendo in giro”, ha dichiarato alla Bbc, “tutte le strade portano alle dimissioni”. Starmer ha ripetutamente insistito sul fatto che nella nomina, annunciata nel dicembre 2024, è stata seguita la “giusta procedura”.

Ignorati i “segnali d’allarme”

Mandelson assunse l’incarico a Washington nel febbraio 2025, dopo essere stato sottoposto ai controlli di sicurezza. L’esperienza di Mandelson come ex responsabile del commercio dell’Unione Europea era considerata una risorsa importante nel tentativo di persuadere l’amministrazione Trump a non imporre pesanti dazi sui prodotti britannici, e sembrava aver dato i suoi frutti quando i Paesi hanno raggiunto un accordo commerciale nel maggio 2025. Ma i documenti resi pubblici dal governo a marzo, dopo essere stato costretto dal Parlamento, hanno dimostrato che Starmer ha ignorato i segnali di allarme lanciati dal suo staff riguardo alla nomina. Era stato avvertito che l’amicizia di Mandelson con Epstein, morto in carcere nel 2019, esponeva il governo a un “rischio reputazionale”. Starmer ha licenziato Mandelson nel settembre 2025 dopo che sono emerse prove che aveva mentito sulla portata dei suoi legami con Epstein. Il primo ministro ha chiesto scusa al pubblico britannico e alle vittime di Epstein per aver creduto a quelle che ha definito “le bugie di Mandelson”.

Il rapporto tra Mandelson e Epstein

Il mandato di Starmer ha affrontato la sua crisi più grave a febbraio, dopo che la pubblicazione di milioni di pagine di documenti relativi a Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dimostrato la vicinanza del rapporto di Mandelson con il finanziere, anche dopo la condanna di Epstein nel 2008 per reati sessuali che coinvolgevano un minore. Le e-mail tra i due uomini suggerivano che Mandelson avesse trasmesso a Epstein informazioni governative sensibili, e potenzialmente in grado di influenzare i mercati, nel 2009, quando era membro del governo del primo ministro Gordon Brown. La polizia britannica ha successivamente avviato un’indagine penale e perquisito le abitazioni di Mandelson a Londra e nell’Inghilterra occidentale. Mandelson è stato arrestato il 23 febbraio con l’accusa di abuso d’ufficio; è stato rilasciato senza condizioni di cauzione mentre le indagini della polizia proseguono. Mandelson ha già negato qualsiasi illecito e non è stato incriminato. Non deve rispondere di accuse di molestie sessuali. Anche il fratello di re Carlo III, Andrew Mountbatten-Windsor, precedentemente noto come principe Andrea, è sotto indagine della polizia per la sua amicizia con Epstein. Anche lui è stato arrestato ma non incriminato.