Usa, nuovo attacco a presunto traghetto di narcotrafficanti: 4 morti

Le forze armate statunitensi hanno lanciato un attacco contro un’altra imbarcazione accusata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo quattro persone. Si tratta del quarto attacco di questo tipo annunciato negli ultimi giorni. Un video diffuso dal Comando Meridionale degli Stati Uniti mostra un’imbarcazione che galleggia sull’acqua prima di essere colpita da un proiettile ed esplodere. In precedenza, le forze armate avevano annunciato di aver colpito due imbarcazioni sabato 11 aprile e una terza lunedì 13. L’operazione è l’ultima di una serie di attacchi contro imbarcazioni che, secondo l’amministrazione Trump, trafficavano droga nelle acque latinoamericane. La campagna è iniziata più di sette mesi fa e continua nonostante le forze armate siano impegnate nella guerra con l’Iran. Con quest’ultimo attacco, il bilancio delle vittime sale a 175 dall’inizio delle operazioni, a inizio settembre. La Guardia Costiera statunitense ha sospeso le ricerche di un sopravvissuto all’attacco di sabato.