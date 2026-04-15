Usa, maxi tamponamento in Colorado: 70 veicoli coinvolti e 8 feriti

Un maxi tamponamento che ha coinvolto circa 70 veicoli ha paralizzato un tratto di un’autostrada del Colorado, a circa 80 chilometri a ovest di Denver, e causato il ricovero in ospedale di otto persone. Le autorità hanno riferito che una delle persone ferite ha “subito gravi lesioni fisiche”. Le immagini online mostrano diversi autoarticolati coinvolti nel tamponamento a catena, con detriti sparsi lungo la carreggiata, veicoli distrutti e almeno uno parzialmente sollevato da terra. Non è chiaro cos’abbia causato l’incidente.