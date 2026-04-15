Usa, donna ferisce bambino con coltello: uccisa dalla polizia

La polizia di Omaha, nello Stato americano del Nebraska, ha ucciso a colpi d’arma da fuoco una donna che, secondo le autorità, aveva ferito un bambino con un coltello fuori da un Walmart, dopo averlo sottratto a un’altra donna all’interno del negozio. La sospettata si è avvicinata a una cliente e a un bambino di 3 anni, poi ha mostrato un grosso coltello che aveva rubato dal negozio e “si è impossessata del bambino, di fatto sequestrandolo“, ha dichiarato il vicecapo della polizia Scott Gray. La sospettata ha intimato alla donna di mettersi davanti a un carrello della spesa, e lei l’ha seguita con il bambino sotto la minaccia del coltello, ha aggiunto Gray. Le due donne sono uscite dal negozio e si sono dirette verso un vialetto, dove hanno avuto un alterco verbale per diversi minuti, fino all’arrivo degli agenti. Dopo aver ricevuto una chiamata al 911, la polizia è arrivata fuori dal Walmart e ha intimato alla sospettata di arrendersi. A quel punto, la donna ha iniziato a “colpire il bambino con il coltello, ferendolo al volto“, ha spiegato Gray. Almeno un agente ha sparato alla sospettata, che è morta sul posto. Il bambino è stato ricoverato in ospedale per una profonda lacerazione sul lato sinistro del viso e a una mano. Le sue condizioni non sono gravi. Il vicecapo della polizia ha aggiunto che le due donne non si conoscevano. Non è chiaro quale fosse il rapporto tra il bambino e la persona che si prendeva cura di lui. La polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza del negozio.