Iran, Vance: "Trump vuole raggiungere un grande accordo con Teheran"

Donald Trump vuole raggiungere un “grande accordo” con l’Iran. Lo ha detto, a un evento di Turning Point Usa in Georgia, il vicepresidente JD Vance, parlando delle oltre 20 ore di negoziati con Teheran, durante le quali ha guidato la delegazione statunitense. Vance ha dichiarato che Trump “non vuole fare un piccolo accordo. Vuole fare un grande accordo”. “Questo è lo scambio che sta offrendo, e che Trump sta dicendo all’Iran: ‘Se vi impegnate a non avere un’arma nucleare, faremo prosperare l’Iran. Lo renderemo economicamente prospero e inviteremo il popolo iraniano nell’economia mondiale in un modo in cui non è mai stato durante tutta la mia vita’ “, ha spiegato.