Iran, attacco a basi Usa con satellite spia cinese: cosa rivela il Financial Times

L’Iran avrebbe utilizzato un satellite spia cinese per colpire le basi americane nel Golfo. Lo scrive il Financial Times, secondo cui Teheran avrebbe potuto contare su immagini e dati ad alta risoluzione per individuare con maggiore precisione gli obiettivi militari statunitensi nella regione.

Una possibilità che – viene spiegato – conferirebbe alla Repubblica islamica una nuova capacità operativa, rafforzando in modo significativo le sue potenzialità di attacco contro le installazioni Usa in Medio Oriente. L’utilizzo di tecnologia satellitare avanzata avrebbe infatti consentito di monitorare movimenti, infrastrutture e asset strategici, rendendo più efficaci eventuali raid con missili o droni.

Secondo le ricostruzioni, il sistema satellitare – di fabbricazione cinese e acquisito negli ultimi anni – sarebbe stato impiegato per raccogliere informazioni su basi americane distribuite in diversi Paesi dell’area, dal Golfo Persico fino ad altri snodi strategici regionali. Questo avrebbe permesso alle forze iraniane di pianificare operazioni con un livello di precisione finora più difficile da raggiungere.

L’indiscrezione, se confermata, evidenzierebbe un salto di qualità nella cooperazione tecnologica e militare tra Teheran e Pechino, con possibili ripercussioni sugli equilibri geopolitici e sulla sicurezza nell’area, già segnata da forti tensioni tra Iran e Stati Uniti.