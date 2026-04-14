Turchia, sparatoria di massa in una scuola: la fuga degli studenti

Un ex studente armato di fucile ha aperto il fuoco in una scuola superiore a Siverek, nella provincia di Sanliurfa, nel sud-est della Turchia, ferendo 16 persone (di cui 10 studenti, 4 insegnanti, un agente di polizia e un addetto alla mensa) prima di suicidarsi. Sul movente non c’è chiarezza. Le riprese video mostrano decine di studenti correre in strada. Il governatore di Sanliurfa, Hasan Sildak, ha riferito che l’assalitore aveva 18 anni e l’emittente Ntv riporta che uno degli insegnanti si trova in condizioni gravi.