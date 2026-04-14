Iran, JD Vance a Papa Leone XIV: “Il Vaticano si attenesse alle questioni morali”

L’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, in merito alla guerra in Iran, è stato al centro di un’intervista del vicepresidente statunitense JD Vance, che ne ha parlato con Fox News. Vance non ha smorzato i toni e, anzi, ha confermato quanto sostenuto dal leader della Casa Bianca. Il presidente Trump “deve tutelare gli interessi degli Stati Uniti. Credo che in alcuni casi sarebbe meglio che il Vaticano si attenesse alle questioni morali, a ciò che accade nella Chiesa cattolica, lasciando che sia il presidente a dettare la politica pubblica americana”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un’intervista a Fox News.

“La palla adesso è nel campo degli iraniani“

Spetta all’Iran decidere se ci saranno ulteriori colloqui diretti con gli Stati Uniti, “perché la palla è davvero nel loro campo. Dobbiamo avere il loro impegno conclusivo a non sviluppare un’arma nucleare. E penso che se gli iraniani sono disposti a incontrarci su questo punto, allora questo potrebbe essere un accordo molto, molto buono per entrambi i Paesi. Se non sono disposti a incontrarci su questo punto, dipende da loro”, ha spiegato. Vance ha precisato che il team iraniano in Pakistan non era in una posizione tale da “concludere un accordo”, motivo per cui, ha detto, gli Stati Uniti se ne sono andati dopo 21 ore di negoziati. “Penso che abbiamo acquisito alcune conoscenze su come gli iraniani stanno negoziando ed è proprio per questo che abbiamo lasciato il Pakistan. Perché abbiamo capito che non erano in grado, credo che il team presente non fosse in grado di concludere un accordo, e dovevano tornare a Teheran, o dal leader supremo o da qualcun altro, e ottenere effettivamente l’approvazione dei termini che avevamo stabilito”, ha aggiunto.

“We've made clear that we absolutely need to see the nuclear material come out of the country of Iran…the ball is in the Iranians' court because we put a lot on the table.” — VP Vance pic.twitter.com/s4Ki2HqL4U — Vice President JD Vance (@VP) April 14, 2026

“Nei negoziati fatti progressi ma non ancora sufficienti“

Con l’Iran sono stati fatti dei progressi ma non sufficienti per rimuovere l’uranio arricchito e garantire che Teheran non possa avere un’arma nucleare. “Si sono mossi nella nostra direzione, ecco perché, credo, possiamo dire che abbiamo avuto alcuni segnali positivi, ma non si sono mossi abbastanza lontano”, ha detto. “Credo davvero che ci sia un grande accordo da realizzare, ma spetta agli iraniani fare il prossimo passo”, ha aggiunto.

“Dispiaciuto per sconfitta Orban, era giusto sostenerlo“

“Non siamo andati” in Ungheria “perché ci aspettavamo una facile vittoria elettorale” per Orban, “siamo andati perché era la cosa giusta da fare, sostenere una persona che ci è stata accanto per molto tempo. Sono dispiaciuto che abbia perso, lavorerà molto bene, sono sicuro, con il prossimo primo ministro ungherese. Ma non è stato affatto un brutto viaggio, perché vale la pena sostenere le persone anche se non si vince ogni elezione”, ha aggiunto.