Libano, le operazioni sul campo dell'Idf nella città strategica di Bint Jbeil

Nel sud del Libano, nella città di Bint Jbeil, a pochi chilometri dal confine con Israele, gli scontri tra le forze di terra dell’IDF e i militanti di Hezbollah si sono intensificati. L’esercito israeliano, pubblicando un video che mostra le proprie attività sul campo, afferma di aver circondato infrastrutture militari del gruppo sciita e avviato operazioni sul terreno nella città e nelle aree circostanti. Dall’altra parte, Hezbollah rivendica attacchi con razzi, artiglieria e droni esplosivi contro le truppe israeliane, segno di combattimenti ancora in corso.

Bint Jbeil è un punto chiave: una città collinare affacciata sulla Linea Blu, la linea di demarcazione tracciata dalle Nazioni Unite tra Israele e Libano. Un’area strategica, già teatro di scontri in passato, oggi di nuovo al centro delle operazioni militari.