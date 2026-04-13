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lunedì 13 aprile 2026

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Libano, le operazioni sul campo dell'Idf nella città strategica di Bint Jbeil

LaPresse
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Nel sud del Libano, nella città di Bint Jbeil, a pochi chilometri dal confine con Israele, gli scontri tra le forze di terra dell’IDF e i militanti di Hezbollah si sono intensificati. L’esercito israeliano, pubblicando un video che mostra le proprie attività sul campo, afferma di aver circondato infrastrutture militari del gruppo sciita e avviato operazioni sul terreno nella città e nelle aree circostanti. Dall’altra parte, Hezbollah rivendica attacchi con razzi, artiglieria e droni esplosivi contro le truppe israeliane, segno di combattimenti ancora in corso.

Bint Jbeil è un punto chiave: una città collinare affacciata sulla Linea Blu, la linea di demarcazione tracciata dalle Nazioni Unite tra Israele e Libano. Un’area strategica, già teatro di scontri in passato, oggi di nuovo al centro delle operazioni militari.