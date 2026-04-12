Libano, i video del conflitto con Israele: decine di carrarmati schierati al confine

Al confine tra Israele e Libano la tensione resta altissima. I video mostrano decine di carri armati schierati lungo la linea di confine e molti edifici distrutti, mentre sul terreno si combatte ancora nonostante i segnali diplomatici. Negli ultimi giorni sono diminuiti i raid su Beirut, ma gli attacchi si sono intensificati nelle aree meridionali, dove prosegue l’offensiva israeliana contro le postazioni di Hezbollah. Sul fronte politico, si prepara un passaggio delicato: colloqui diretti tra Israele e Libano sono attesi nei prossimi giorni a Washington, con al centro il nodo del disarmo del gruppo sciita.