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domenica 12 aprile 2026

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Ucraina, la Pasqua ortodossa celebrata durante un breve cessate il fuoco

LaPresse
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Le celebrazioni pasquali in Ucraina si sono svolte durante un breve cessate il fuoco: i cristiani hanno celebrato la festa ortodossa mentre la guerra è in corso. Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una tregua di 32 ore, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che Kiev la rispetterà mentre risponderà alle violazioni. Ma l’esercito ucraino ha segnalato 2.299 violazioni entro l’inizio di domenica, inclusi bombardamenti, assalti e attività di droni, sebbene non siano stati registrati attacchi a lungo raggio. Il ministero della Difesa russo ha citato 1.971 presunte violazioni da parte delle forze ucraine.