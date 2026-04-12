Ucraina, Zelensky: “Tregua di Pasqua deve continuare oltre le festività”

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il cessate il fuoco di Pasqua con la Russia dovrebbe “continuare oltre le festività”, auspicando un’estensione della tregua come possibile passo verso un processo di pace più stabile. “Abbiamo trasmesso questa proposta alla Russia e, se Mosca dovesse ancora una volta scegliere la guerra invece della pace, dimostrerà al mondo — e in particolare agli Stati Uniti — chi realmente rappresenta la pace”, ha affermato Zelensky durante il suo briefing quotidiano. Il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato una tregua di 32 ore in occasione della Pasqua ortodossa, in vigore dalle 16 di sabato fino alla fine di domenica. Zelensky ha assicurato che l’Ucraina rispetterà il cessate il fuoco, definendolo un’opportunità per rafforzare le iniziative diplomatiche. Allo stesso tempo ha avvertito che qualsiasi violazione riceverà una risposta militare immediata. “La Pasqua dovrebbe essere un tempo di silenzio e sicurezza. Un cessate il fuoco potrebbe diventare l’inizio di un vero percorso verso la pace”, ha scritto in un messaggio sui social. Il leader ucraino ha inoltre ribadito che il Paese è pronto a rispondere “in modo speculare” a eventuali attacchi. In precedenza, Kiev aveva proposto a Mosca una sospensione reciproca degli attacchi alle infrastrutture energetiche durante le festività pasquali. I precedenti tentativi di tregua si sono però rivelati fragili, con entrambe le parti che si sono accusate ripetutamente di violazioni. Dal canto suo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito la decisione di Putin un gesto “umanitario”, sottolineando però che Mosca resta concentrata su un accordo complessivo basato sulle proprie richieste, elemento che continua a rappresentare un nodo centrale nei negoziati.