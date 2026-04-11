Libano, un uomo seppellisce la moglie, 4 figli e nuora uccisi negli attacchi israeliani a Beirut

Un uomo siriano ha seppellito sua moglie e quattro dei suoi cinque figli, uccisi negli attacchi israeliani che hanno colpito Beirut all’inizio di questa settimana. I corpi, insieme a quello della nuora incinta di sei mesi, sono arrivati ​​nella provincia di Deir el-Zour, nel nord-est della Siria, in bare di legno su un autobus dal Libano, con i loro nomi scarabocchiati sui lati. Gli uomini stavano accanto all’autobus prima del corteo funebre nella città di al-Sour mentre le persone offrvano le loro condoglianze. Una delle sue due figlie è ancora dispersa, presumibilmente intrappolata sotto le macerie, mentre le operazioni di ricerca continuano da tre giorni.