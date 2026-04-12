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domenica 12 aprile 2026

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Benin, elettori ai seggi per le presidenziali

LaPresse
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Elettori del Benin alle urne domenica per scegliere il successore del presidente Patrice Talon, che si dimette dopo un decennio al potere, lasciando un’eredità contrastante fatta di crescita economica e una crescente insurrezione jihadista nel nord e la repressione dei critici dell’opposizione. Romuald Wadagni, il 49enne ministro delle finanze e portabandiera della coalizione di governo, è considerato il successore designato di Talon è sfidato da Paul Hounkpè, l’unico candidato dell’opposizione. Quasi 8 milioni di persone sono registrate per votare in oltre 17mila seggi elettorali nella nazione dell’Africa occidentale.