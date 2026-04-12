Benin, elettori ai seggi per le presidenziali

Elettori del Benin alle urne domenica per scegliere il successore del presidente Patrice Talon, che si dimette dopo un decennio al potere, lasciando un’eredità contrastante fatta di crescita economica e una crescente insurrezione jihadista nel nord e la repressione dei critici dell’opposizione. Romuald Wadagni, il 49enne ministro delle finanze e portabandiera della coalizione di governo, è considerato il successore designato di Talon è sfidato da Paul Hounkpè, l’unico candidato dell’opposizione. Quasi 8 milioni di persone sono registrate per votare in oltre 17mila seggi elettorali nella nazione dell’Africa occidentale.