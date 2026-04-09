Repubblica Dominicana, forti piogge da lunedì: muore bimba di 2 anni, 5mila evacuati

Da lunedì forti piogge hanno colpito la Repubblica Dominicana causando la morte di una bambina di 2 anni, deceduta per il crollo di un muro della sua casa a Santo Domingo, e danneggiando oltre mille abitazioni, oltre a provocare interruzioni di corrente e acqua e costringere le autorità a sospendere le lezioni in diverse scuole. Le squadre di soccorso hanno evacuato più di 5mila persone, mentre il governo ha ordinato ai dipendenti non essenziali di lavorare da remoto, dato che le autorità hanno lanciato l’allerta per inondazioni e possibili frane.

Un uomo e una donna sotto la pioggia battente che da lunedì funesta la Repubblica Dominicana. (AP Photo/Ricardo Hernandez)

Il quotidiano locale Listín Diario ha riferito che più di 20 comunità sono rimaste isolate nella provincia di San José de Ocoa, situata a nord-ovest di Santo Domingo, dopo che un fiume ha rotto gli argini. Nella capitale le squadre di soccorso hanno salvato 7 persone, tra cui un uomo rimasto intrappolato in una fogna. I meteorologi hanno segnalato che in alcune zone sono caduti 30 centimetri di pioggia in meno di 24 ore. “Non esiste un sistema di drenaggio delle acque piovane in grado di resistere a una tale quantità d’acqua in nessuna parte del mondo”, ha affermato il presidente Luis Abinader.