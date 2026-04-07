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martedì 7 aprile 2026

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Iran, catene umane sui ponti per difendere le infrastrutture

LaPresse
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Centinaia di persone si sono radunate sui ponti in diverse città dell’Iran, rispondendo all’appello delle autorità a formare catene umane per proteggere le infrastrutture del Paese. Le immagini diffuse dai media locali mostrano gruppi numerosi sul Ponte Bianco di Ahvaz e sullo storico ponte di Dezful, due punti simbolici del territorio. L’iniziativa segue il videomessaggio del funzionario Alireza Rahimi, che aveva invitato “giovani, atleti, artisti, studenti e professori” a mobilitarsi attorno alle centrali elettriche e ai siti strategici.