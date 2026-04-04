Ucraina, Zelensky atterra a Istanbul per i colloqui con Erdogan

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Istanbul per incontrare il leader turco Recep Tayyip Erdogan e rafforzare la cooperazione su sicurezza e stabilità regionale. Previsto anche un colloquio con il patriarca ecumenico Bartolomeo. “Lavoriamo per proteggere vite e garantire stabilità in Europa e Medio Oriente”, ha dichiarato Zelensky. La visita arriva dopo una notte di attacchi russi: 286 droni lanciati contro l’Ucraina, di cui 260 abbattuti. Bilancio pesante soprattutto a Nikopol, con 5 morti e 19 feriti, tra cui una ragazza di 14 anni. Altri feriti anche a Sumy, mentre a Kiev un attacco ha provocato un incendio in un edificio senza causare vittime.