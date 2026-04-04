Bangladesh, gigantesco incendio in una fabbrica vicino Dacca

Tragedia in Bangladesh, dove un incendio è divampato in una fabbrica di accendini a gas nei pressi di Dacca, causando almeno cinque vittime. Il rogo è scoppiato nella zona di Kadamtali, nel distretto di Keraniganj, e ha richiesto l’intervento di sette squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. In serata sono stati recuperati cinque corpi, al momento non ancora identificati. Le cause dell’incendio restano da chiarire e sono ora al centro delle indagini delle autorità locali.