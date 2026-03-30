Israele, la Knesset approva la legge sulla pena di morte per i terroristi

Il Parlamento di Israele (la Knesset) ha approvato la legge che introduce la pena di morte per i palestinesi condannati per aver ucciso israeliani. L’approvazione del disegno di legge rappresenta una vittoria per l’estrema destra dello Stato ebraico, che ha sostenuto con forza la misura. Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è recato personalmente in aula per votare a favore.

Cosa stabilisce la legge sulla pena di morte di Israele

La legge stabilisce che la pena di morte – mediante impiccagione – diventi la punizione per i palestinesi della Cisgiordania condannati per omicidi a sfondo nazionalistico. La legge conferisce inoltre ai tribunali israeliani l’autorità di infliggere sia la pena di morte sia l’ergastolo anche ai cittadini israeliani. Non ha effetto retroattivo e si applicherà solo ai casi futuri. La misura è stata duramente condannata da gruppi per i diritti umani israeliani e palestinesi, che la definiscono razzista, draconiana e improbabile nel dissuadere attacchi da parte di aggressori palestinesi. Si prevede che la legge sarà oggetto di ricorso davanti alla Corte Suprema israeliana. I voti a favore sono stati 62, quelli contrari 48 con un astenuto.

Ben Gvir: “Abbiamo fatto la storia”

“Abbiamo fatto la storia. Lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto. La legge sulla pena di morte per i terroristi è entrata a far parte dell’ordinamento giuridico dello Stato di Israele”, ha scritto su X Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza nazionale israeliano.

עשינו היסטוריה, מעתה תדע כל אם ביהודה ושומרון שאם הילד שלה יצא לרצוח אחת דינו לגרדום.



ואני אומר לאנשי האיחוד האירופי שהפעילו לחצים ומאיימים על מדינת ישראל. לא מפחדים, לא נכנעים, אנחנו במדינה שלנו עם הריבונות שלנו נגן על האזרחים שלנו.



ומחבל שיוצא להרוג, שידע, הוא יעלה על הגרדום. pic.twitter.com/w1Ejw4nMBi — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 30, 2026

Anp: “Pericolosa escalation”

L’Autorità nazionale palestinese ha condannato la misura definendola una “pericolosa escalation”. Il ministero degli Esteri dell’Anp su X parla di un “crimine” e aggiunge che Israele “non ha sovranità sulla terra palestinese e che le leggi israeliane non si applicano al popolo palestinese“. “Questa legge rivela ancora una volta la natura del sistema coloniale israeliano in un passo che pone il governo di occupazione e i suoi strumenti criminali in diretto contrasto con il diritto internazionale, i suoi principi, valori e norme, e con il sistema giudiziario internazionale, sottoponendo il mondo a una prova di credibilità”, viene dichiarato ancora.