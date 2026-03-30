Cuba, Cremlino: “Questione delle forniture di petrolio è stata discussa con Usa”

Il Cremlino ha accolto con favore l’arrivo a Cuba della petroliera russa ‘Anatolij Kolodkin’ con un carico di prodotti petroliferi. Lo ha dichiarato il portavoce del Dmitrij Peskov. “Siamo lieti che questo carico di prodotti petroliferi sia già arrivato sull’isola”, ha detto ai giornalisti, come riporta Interfax. A Peskov è stato chiesto se il via libera all’arrivo della petroliera a Cuba fosse il risultato di negoziati tra Mosca e Washington, anche ai massimi livelli. “Per quanto riguarda la parte americana, posso solo confermare che questo tema era stato sollevato in anticipo durante i contatti con i nostri omologhi statunitensi”, ha dichiarato aggiungendo che, nelle condizioni di un blocco estremamente rigido, Cuba ha bisogno di petrolio e prodotti petroliferi per la produzione di elettricità e per fornire servizi medici e altri servizi alla popolazione. “Naturalmente, la Russia ritiene suo dovere non restare in disparte e fornire l’assistenza necessaria ai nostri amici cubani”, ha affermato Peskov.