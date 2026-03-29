Corea del Nord, proseguono gli imponenti test militari sotto gli occhi di Kim

Nuova dimostrazione di forza della Corea del Nord. Il leader Kim Jong Un ha assistito a una serie di test militari, tra cui prove su motori a combustibile solido e simulazioni con un nuovo carro armato. Secondo i media statali, Kim ha definito i test “di grande importanza” per rafforzare la potenza strategica del Paese. Le immagini diffuse mostrano anche esercitazioni delle forze speciali, con prove di tiro e tecniche di combattimento tradizionali. La tecnologia a combustibile solido, più rapida e difficile da intercettare, rappresenta un passo avanti per i missili nordcoreani.