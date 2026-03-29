Afghanistan, inondazioni e frane causano almeno 17 vittime

Gravi inondazioni e una frana hanno causato 17 morti e almeno 26 feriti nelle ultime 24 ore in alcune aree dell’Afghanistan, mentre sono previste ulteriori piogge intense. Il numero delle vittime potrebbe aumentare. Le squadre dell’Autorità nazionale per la gestione dei disastri stanno ispezionando le aree colpite. Tredici delle 34 province dell’Afghanistan, per lo più nelle regioni occidentali, centrali e nord-occidentali del Paese, sono state interessate. Il maltempo ha inoltre distrutto completamente o parzialmente 147 abitazioni, cancellato 80 chilometri di strade e devastato terreni agricoli, canali di irrigazione e attività commerciali. In totale, sono state colpite 530 famiglie.

Forti piogge sono previste anche per lunedì nelle regioni orientali e centrali del Paese e sono possibili ulteriori inondazioni in queste aree. L’Autorità per la gestione dei disastri ha invitato i residenti a evitare le rive dei fiumi e le zone a rischio di allagamento, ordinando ai funzionari locali di restare pronti a fornire assistenza.

Civili ispezionano i resti di una casa crollata a causa delle forti piogge dei giorni scorsi in Afghanistan. (AP Photo/Sibghatullah)

All’inizio di quest’anno, abbondanti nevicate e inondazioni improvvise avevano già causato decine di vittime in tutto il Paese. L’Afghanistan è altamente vulnerabile agli eventi meteorologici estremi, con neve e piogge intense che provocano inondazioni improvvise, spesso causando decine o addirittura centinaia di morti alla volta. Nel 2024, più di 300 persone sono morte a causa delle inondazioni primaverili.