Russia, inondazioni in Daghestan: macchine trascinate via dalla corrente

Forti piogge e gravi inondazioni hanno colpito la Repubblica del Daghestan, nel sud della Russia. Un ponte ferroviario è crollato e l’energia elettrica è stata interrotta in 132 insediamenti in tutto il Daghestan. Nella capitale regionale, Makhachkala, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono state evacuate più di 80 persone, secondo quanto riferito dalla sede locale del Ministero delle Emergenze russo. I video diffusi sui social media mostrano auto e persone trascinate lungo le strade da potenti torrenti d’acqua.