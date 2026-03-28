Papa Leone XIV nel Principato di Monaco: “Proteggere ogni vita umana in qualunque momento e condizione”

“La fede cattolica, che siete tra i pochi Paesi del mondo ad avere come religione di Stato, ci pone davanti alla sovranità di Gesù, che impegna i cristiani a diventare nel mondo un regno di fratelli e sorelle, una presenza che non schiaccia ma solleva, che non separa ma collega, pronta a proteggere sempre con amore ogni vita umana, in qualunque momento e condizione, affinché nessuno sia mai escluso dalla mensa della fraternità”. Così Papa Leone XIV nel suo primo discorso nel viaggio nel Principato di Monaco.