Iran, Katz: "Pagheranno un prezzo pesante"

Israele annuncia un’ulteriore escalation contro l’Iran. Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che gli attacchi “si intensificheranno e si estenderanno” a nuovi obiettivi, accusando Teheran di continuare a colpire civili con missili. “Pagheranno un prezzo pesante”, ha avvertito Katz, sottolineando che gli avvertimenti israeliani non hanno fermato i lanci. Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha colpito il “cuore di Teheran”, prendendo di mira siti per la produzione di missili balistici, lanciamissili e depositi di armi anche nell’ovest del Paese. Il bilancio resta pesante: almeno 18 morti in Israele, oltre 1.900 in Iran e più di 1.100 in Libano dall’inizio del conflitto.