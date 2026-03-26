Iran, Trump: "Negoziatori Teheran hanno paura di essere uccisi dalla loro stessa gente"

(LaPresse) Intervenendo a una raccolta fondi per i repubblicani a Washington, il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l’Iran è ancora interessato a raggiungere un accordo. “Stanno negoziando, tra l’altro, e desiderano ardentemente concludere un accordo, ma hanno paura di dirlo perché pensano che verrebbero uccisi dal loro stesso popolo”, ha detto Trump riferendosi ai leader iraniani. Il presidente ha aggiunto: “Hanno anche paura di essere uccisi da noi”, prima di scherzare sul fatto che nessuno volesse guidare l’Iran per paura di essere assassinato dagli Stati Uniti.