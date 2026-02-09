Usa, nuovo appello di Savannah Guthrie per la madre: “Siamo in un momento di disperazione”

“Siamo in un momento di disperazione e abbiamo bisogno del vostro aiuto”. E’ il messaggio lanciato da Savannah Guthrie, la conduttrice del programma ‘Today’, nel nuovo video nel quale ha rinnovato l’appello per il ritorno della madre, la 84enne Nancy Guthrie. Nel filmato, pubblicato su Instagram, Savannah Guthrie ha ringraziato il pubblico per le preghiere e l’affetto dimostrati nei confronti di sua madre. “Crediamo che in qualche modo, in qualche modo, lei stia percependo queste preghiere e che Dio la stia sostenendo, anche in questo momento, in questo momento così difficile”. Mentre nei video precedenti Guthrie si era rivolta direttamente alla madre e ai suoi possibili rapitori, in quest’ultimo video si è rivolta direttamente al pubblico. “Crediamo che nostra madre sia ancora viva. Abbiamo bisogno del vostro aiuto”, ha detto, chidendo a chiunque avesse notato qualcosa di “strano” di segnalarlo alle forze dell’ordine, “ovunque vi troviate, anche se siete lontani da Tucson”.