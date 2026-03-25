Iran, gli Usa pronti a inviare mille soldati sul terreno – La diretta

Non si ferma la guerra in Iran. L’esercito degli Stati Uniti si sta preparando a dispiegare almeno 1.000 soldati della 82esima Divisione Aviotrasportata in Medioriente nei prossimi giorni, secondo quanto riferito da tre persone a conoscenza dei piani. L’unità è considerata la forza di risposta d’emergenza dell’Esercito ed è generalmente schierabile con breve preavviso. Mentre le unità dei Marines sono addestrate per missioni che includono il supporto alle ambasciate statunitensi, l’evacuazione di civili e gli interventi in caso di disastri, i soldati della 82esima Aviotrasportata, di stanza a Fort Bragg nella Carolina del Nord, sono addestrati a lanciarsi con il paracadute in territori ostili o contesi per mettere in sicurezza aree strategiche e aeroporti.

La guerra in Iran e Medioriente – Tutte le notizie di oggi 25 marzo Inizio diretta: 25/03/26 07:20 Fine diretta: 25/03/26 23:30