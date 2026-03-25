Corea del Nord, Lukashenko attera a Pyongyang per l'incontro con Kim Jong Un

Alexander Lukashenko è arrivato a Pyongyang, dove dovrebbe tenere colloqui con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un. Il presidente bielorusso è stato accolto dall’alto funzionario Kim Tok Hun, nominato questa settimana vice primo ministro. Un lungo corteo di auto scortato da decine di agenti ha poi accompagnato Lukashenko e Tok Hun al Palazzo del Sole di Kumsusan, dove il leader bielorusso ha deposto una corona d’alloro di fronte al memoriale dedicato ai leader nordcoreani Kim Il Sung e Kim Jong Il. Secondo l’agenzia di stampa bielorussa Belta, i legami bilaterali tra la Corea del Nord e la Bielorussia sono all’ordine del giorno dei colloqui tra i due leader. Lukashenko ha incontrato Kim l’ultima volta nel settembre 2025 a Pechino.