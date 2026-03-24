Ucraina, attacco russo su Leopoli colpisce la chiesa patrimonio UNESCO di Sant’Andrea

Un attacco russo con droni ha colpito la città ucraina di Leopoli in pieno giorno, causando almeno 13 feriti e incendi nel centro della città. Le immagini diffuse mostrano la chiesa di Sant’Andrea, risalente al XVII secolo e parte di un sito UNESCO, avvolta dalle fiamme. L’attacco arriva in un momento di crescente pressione militare: secondo Kiev, le forze russe stanno intensificando le operazioni lungo il fronte, tentando sfondamenti in più aree. Mosca avrebbe aumentato truppe e mezzi dal 17 marzo, approfittando del miglioramento delle condizioni meteo. Nonostante i progressi limitati, la Russia controlla circa il 20% del territorio ucraino, inclusa la Crimea.