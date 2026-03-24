Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 24 marzo 2026

Ultima ora

Ucraina, attacco russo su Leopoli colpisce la chiesa patrimonio UNESCO di Sant’Andrea

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Un attacco russo con droni ha colpito la città ucraina di Leopoli in pieno giorno, causando almeno 13 feriti e incendi nel centro della città. Le immagini diffuse mostrano la chiesa di Sant’Andrea, risalente al XVII secolo e parte di un sito UNESCO, avvolta dalle fiamme. L’attacco arriva in un momento di crescente pressione militare: secondo Kiev, le forze russe stanno intensificando le operazioni lungo il fronte, tentando sfondamenti in più aree. Mosca avrebbe aumentato truppe e mezzi dal 17 marzo, approfittando del miglioramento delle condizioni meteo. Nonostante i progressi limitati, la Russia controlla circa il 20% del territorio ucraino, inclusa la Crimea.