Trump: “Determinati a raggiungere un accordo con l’Iran: c’è stato cambio di regime”

“Siamo fermamente intenzionati a raggiungere un accordo con l’Iran“. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata a Joe Kernen della Cnbc. Parole che arrivano dopo l’annuncio di Trump secondo cui, a seguito di colloqui produttivi con le autorità di Teheran, avrebbe ordinato all’esercito di rinviare per cinque giorni gli attacchi contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane. Parlando con Kernen, il presidente Usa ha affermato che le discussioni con le autorità iraniane “sono state molto intense” e che resta “fiducioso che si possa raggiungere qualcosa di concreto”. Kernen ha poi riferito che secondo Trump quanto sta accadendo in Iran può essere descritto come “un cambio di regime“.

“Colloqui molto positivi e produttivi con Teheran”

“Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti e l’Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medioriente”, aveva poco prima scritto Trump su Truth.

“Stop per 5 giorni a raid contro siti energia”

“Sulla base dell’andamento e del tono dei colloqui approfonditi, dettagliati e costruttivi, che proseguiranno per tutta la settimana” con Teheran, “ho dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso”, aveva aggiunto il presidente Usa.

Tv Teheran: “Trump ha fatto marcia indietro dopo gli avvertimenti”

Dalla televisione di Stato iraniana è arrivata la prima reazione di Teheran alla decisione del presidente statunitense Donald Trump di prorogare di cinque giorni il termine per la riapertura dello Stretto di Hormuz. La scadenza era prevista intorno alle 00:00 GMT di martedì ma oggi Trump ha annunciato una proroga di cinque giorni. In risposta alla notizia, la tv ha mostrato scritto sullo schermo: “Il presidente degli Stati Uniti fa marcia indietro dopo il fermo avvertimento dell’Iran”.

Teheran: “Le dichiarazioni Trump per ridurre il prezzo dell’energia e guadagnare tempo”

“Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti fanno parte degli sforzi per ridurre i prezzi dell’energia e guadagnare tempo per attuare i suoi piani militari”. Lo afferma il ministero degli Esteri dell’Iran, che nega i negoziati con gli Stati Uniti, come riferisce il quotidiano statale Iran. “Sebbene ci siano state iniziative da parte dei Paesi della regione per ridurre le tensioni, la risposta dell’Iran è stata chiara: non ha iniziato la guerra e tutte queste richieste dovrebbero essere rivolte a Washington”, si legge.

Media Teheran: “Non sono in corso negoziati con Usa”

Non ci sono stati e non sono in corso negoziati, né diretti né indiretti, tra Iran e Washington, come invece sostenuto da Donald Trump. Lo riferiscono due agenzie di stampa iraniane semi-ufficiali vicine al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, Fars e Tasnim. “Dall’inizio della guerra, alcuni mediatori hanno inviato messaggi a Teheran, ma la risposta chiara dell’Iran è stata che continuerà la propria difesa fino al raggiungimento del livello necessario di deterrenza”, scrive Tasnim. “Non si sono svolti negoziati e non sono in corso. Con questo tipo di guerra psicologica, né lo Stretto di Hormuz tornerà alle condizioni precedenti alla guerra né la calma tornerà nei mercati energetici”, si legge.