Londra, Starmer condanna incendi dolosi a ambulanze

Quattro ambulanze appartenenti a un’organizzazione benefica ebraica di Londra sono state incendiate nelle scorse ore a Londra, in quello che la polizia britannica sta indagando come un crimine d’odio antisemita. Nessuno è rimasto ferito nell’attacco notturno, che ha mandato in frantumi le finestre delle case vicine e ha ridotto i veicoli a carcasse carbonizzate. Il premier britannico Keir Starmer ha definito “orribile” l’attacco antisemita. “L’antisemitismo non ha posto nella nostra società ed è davvero importante che siamo tutti uniti in un momento come questo”, ha affermato.