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lunedì 23 marzo 2026

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Libano: Idf distrugge altro ponte sul fiume Litani, nel sud del Paese

LaPresse
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Un raid aereo israeliano ha distrutto un altro ponte sul fiume Litani, nel sud del Libano. L’attacco, nel villaggio meridionale di Qaaqaaiyet al-Jisr, ha interrotto un collegamento fondamentale tra la città meridionale di Nabatiyeh e la regione della valle di al-Hujair, più a sud. Domenica, l’Idf ha colpito il ponte di Qasmiyeh, vicino alla città portuale meridionale di Tiro. Il presidente libanese Joseph Aoun ha definito i nuovi attacchi israeliani contro i ponti nel sud del Paese “un preludio a un’invasione di terra“.