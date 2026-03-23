Libano: Idf distrugge altro ponte sul fiume Litani, nel sud del Paese

Un raid aereo israeliano ha distrutto un altro ponte sul fiume Litani, nel sud del Libano. L’attacco, nel villaggio meridionale di Qaaqaaiyet al-Jisr, ha interrotto un collegamento fondamentale tra la città meridionale di Nabatiyeh e la regione della valle di al-Hujair, più a sud. Domenica, l’Idf ha colpito il ponte di Qasmiyeh, vicino alla città portuale meridionale di Tiro. Il presidente libanese Joseph Aoun ha definito i nuovi attacchi israeliani contro i ponti nel sud del Paese “un preludio a un’invasione di terra“.