Iran, raid statunitensi su obiettivi militari di Teheran

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso nuovi video che mostrano attacchi contro vari obiettivi militari durante l’operazione in corso in Iran. Il CENTCOM sostiene che le forze statunitensi continuano a eliminare le capacità di attacco unidirezionale dei droni del regime iraniano.

Washington e Teheran minacciano reciprocamente di colpire infrastrutture critiche. Nelle scorse ore l’Iran ha avvertito che avrebbe chiuso immediatamente lo Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti avessero attaccato le centrali elettriche iraniane.

La sera di sabato 21 marzo il presidente Donald Trump ha fissato un termine di 48 ore per la riapertura dello Stretto. Teheran ha minacciato di prendere di mira siti energetici e di desalinizzazione regionali per rappresaglia.