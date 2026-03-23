Francia, socialista Grégoire nuovo sindaco di Parigi: "Gioia immensa e responsabilità immensa"

Il candidato socialista Emmanuel Grégoire è il nuovo sindaco di Parigi. Succede alla collega di partito Anne Hidalgo, che gli ha consegnato le chiavi della città. Al ballottaggio sconfitta la rivale conservatrice Rachida Dati.

Festa in Municipio, dove Grégoire è arrivato in bicicletta. “La nostra gioia è immensa, la nostra responsabilità è immensa. Trascorreremo qualche ora a festeggiare e domani, signore e signori, inizieremo a lavorare molto presto. Grazie mille a tutti voi!”, ha detto il neo sindaco della capitale francese ai suoi sostenitori.