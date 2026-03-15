Parigi, Rachida Dati e Emmanuel Gregoire votano per le municipali

Rachida Dati, dei Repubblicani, e Emmanuel Gregoire, del partito socialista, i due sfidanti principali per la poltrona di sindaco di Parigi, hanno votato nel loro seggio nella capitale. A Garches, nella periferia della città, ha deposto la scheda nell’urna anche il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. Gli elettori sono chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni comunali per scegliere 34.904 amministrazioni locali in tutta la Francia, dai piccoli villaggi alle città più grandi. Si tratta di un banco di prova per le macchine elettorali dei partiti in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, che designeranno il successore del presidente Emmanuel Macron. L’attenzione è particolarmente concentrata sulle grandi città, tra cui Parigi, dove la sindaca socialista in carica Anne Hidalgo, eletta nel 2014 e rieletta nel 2020, ha deciso di non candidarsi per un terzo mandato, dopo aver guidato la capitale francese attraverso il trauma degli attacchi estremisti del 2015 e l’euforia delle Olimpiadi di Parigi del 2024.