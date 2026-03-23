Colombia, precipita aereo militare con oltre 100 soldati a bordo

Un aereo militare da trasporto Hercules C-130 è precipitato poco dopo il decollo nel sud-ovest della Colombia, nel dipartimento amazzonico di Putumayo, causando un numero ancora imprecisato di vittime. L’incidente è avvenuto nei pressi di Puerto Leguízamo, al confine con Perù ed Ecuador. Il ministro della Difesa Pedro Sanchez ha definito l’episodio “tragico”, confermando l’invio di squadre di soccorso e precisando che le cause dello schianto non sono ancora note. Secondo i media colombiani a bordo dell’aeroplano c’erano “almeno 120” militari.

In 125 a bordo aereo caduto, recuperati 48 feriti

Erano 125, 114 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio, sul C-130 con a bordo personale militare caduto in Colombia. Lo ha reso noto il generale dell’Aeronautica Militare, Carlos Silva Rueda spiegando che 48 feriti sono stati recuperati, soccorsi e trasportati presso le strutture mediche locali. Le autorità militari stanno coordinando i soccorsi. Le cause sono ancora oggetto di indagine, sebbene si pensi che l’aereo abbia avuto un problema e sia precipitato poco dopo il decollo.