Iran, Trump: “Non voglio il cessate il fuoco”. Nella notte missili di Teheran su Israele e contro una base militare Usa nell’Oceano Indiano

“Non voglio fare un cessate il fuoco” con l’Iran: è netto Donald Trump, che non vede quale sarebbe il vantaggio per gli Stati Uniti, che stanno “annientando l’altra parte”. Il presidente americano ha parlato della possibilità di “ridurre gradualmente” le operazioni in Medio Oriente, ma per Teheran non ci sono segnali che questa volontà esista davvero. Nella notte, intanto, missili iraniani hanno colpito Israele senza provocare feriti; razzi anche contro la base Usa Diego Garcia, nell’Oceano Indiano. Sviluppi sul fronte petrolio: il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha dato il via libera alla vendita del greggio iraniano attualmente bloccato in mare.

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