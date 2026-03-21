Iran, Trump: “Non voglio il cessate il fuoco”. Nella notte missili di Teheran su Israele e contro una base militare Usa nell’Oceano Indiano

“Non voglio fare un cessate il fuoco” con l’Iran: è netto Donald Trump, che non vede quale sarebbe il vantaggio per gli Stati Uniti, che stanno “annientando l’altra parte”. Il presidente americano ha parlato della possibilità di “ridurre gradualmente” le operazioni in Medio Oriente, ma per Teheran non ci sono segnali che questa volontà esista davvero. Nella notte, intanto, missili iraniani hanno colpito Israele senza provocare feriti; razzi anche contro la base Usa Diego Garcia, nell’Oceano Indiano. Sviluppi sul fronte petrolio: il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha dato il via libera alla vendita del greggio iraniano attualmente bloccato in mare.
Israele e gli Stati Uniti hanno nuovamente attaccato l’impianto di arricchimento dell’uranio a Natanz. Lo ha riferito l’agenzia di stampa iraniana Tasnim. Secondo le autorità iraniane, riporta Tasmin, non si è registrata alcuna fuga radioattiva dall’impianto e i residenti che vivono nelle vicinanze non sono a rischio.
Un funzionario iracheno ha dichiarato che un drone ha colpito la sede dei servizi segreti a Baghdad. Il drone ha preso di mira il quartier generale del Servizio di intelligence nazionale nel quartiere di Mansour a Baghdad, ha dichiarato il generale Saad Maan, responsabile dell’ufficio media della sicurezza irachena, in una breve nota.
Le autorità iraniane hanno confermato di aver lanciato due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull’isola di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, secondo quanto riportato dall’agenzia Mehr. L’agenzia di stampa ha descritto l’attacco alla base gestita dai britannici come un “passo significativo” che “dimostra che la gittata dei missili iraniani va ben oltre quanto il nemico avesse immaginato in precedenza”.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è rivolto ai paesi arabi in un post su X, affermando che Teheran non ha alcuna intenzione di litigare con loro. “Ai paesi islamici e ai nostri cari vicini, voi siete nostri fratelli e non abbiamo alcuna intenzione di litigare con voi. L’unico beneficiario delle nostre divergenze è l’entità sionista”, riferendosi a Israele.
L’Onu è pronta a contribuire a una soluzione per garantire la sicurezza e la riapertura dello Stretto di Hormuz, nel contesto della crisi legata all’Iran. Lo ha affermato il segretario generale António Guterres in un’intervista a Politico. Guterres ha sottolineato che le Nazioni Unite sono in contatto con i principali attori del Golfo e con i partner europei, e si sono dette disponibili a gestire eventuali meccanismi per ridurre le tensioni e proteggere la cruciale rotta energetica. Il segretario generale ha ribadito il ruolo centrale dell’Onu nella gestione delle crisi internazionali, citando precedenti come l’iniziativa sul Mar Nero per l’export di grano ucraino, e ha evidenziato la necessità di soluzioni basate sul diritto internazionale. Sul piano politico, Guterres ha confermato una cooperazione “attiva” con le strutture legate al ‘Board of Peace’ promosso dal presidente Usa Donald Trump per la ricostruzione di Gaza, pur definendolo un progetto personale e non un modello efficace per affrontare crisi globali. “Preferiamo lavorare direttamente con gli Stati”, ha aggiunto, sottolineando la disponibilità dell’Onu a svolgere un ruolo operativo in eventuali iniziative di de-escalation nella regione
Nuova ondata di missili lanciati dall’Iran verso Israele, con l’esercito israeliano che ha emesso l’ennesimo allarme – almeno il quarto da sabato mattina – invitando la popolazione a raggiungere i rifugi e restarvi fino al cessato pericolo. Come riportano i media israeliani, le forze armate hanno riferito che i sistemi di difesa aerea sono in azione per intercettare i vettori, lanciati poco prima dal territorio iraniano. Secondo i militari, squadre di soccorso e recupero sono state inviate nel centro del Paese, dove sono state segnalate possibili aree di impatto.
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno comunicato di aver ucciso quattro militanti di Hezbollah durante la loro incursione di terra nel Libano meridionale. Come riporta Haaretz, l’esercito israeliano ha aggiunto di aver “colpito diversi quartier generali di Hezbollah” durante un raid su Beirut.
Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con la leadership iraniana in occasione del Nowruz, il capodanno persiano, ribadendo il sostegno di Mosca a Teheran. Secondo quanto riferito dal Cremlino, il presidente russo ha inviato le sue congratulazioni alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei e al presidente Masoud Pezeshkian e ha augurato al popolo iraniano di superare “con dignità” le attuali difficoltà. Putin ha sottolineato che Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile per Teheran in questo momento difficile.
L’esercito iraniano ha avvertito gli Emirati Arabi Uniti di non permettere attacchi dal proprio territorio contro due isole contese vicino allo Stretto di Hormuz. “Qualora dal suo territorio si verificassero ulteriori aggressioni contro le isole iraniane di Abu Musa e Greater Tunb nel Golfo Persico, le potenti forze armate iraniane sottoporranno Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti a pesanti attacchi”, ha dichiarato il comandante operativo militare, Khatam Al-Anbiya, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, come riportato dal Guardian. Le due isole, controllate dall’Iran ma rivendicate dagli Emirati Arabi Uniti, sono da tempo fonte di disputa tra i due Paesi.
L’amministrazione Trump sta elaborando strategie, metodi e opzioni per mettere in sicurezza o estrarre i materiali nucleari dell’Iran. Lo riporta la Cbs citando diverse fonti informate sul dossier. La tempistica di un’eventuale operazione, qualora il presidente americano decidesse di autorizzarla, non è ancora chiara spiega l’emittente citando una fonte che ha affermato che non è stata ancora presa alcuna decisione. Tuttavia, la pianificazione si è concentrata sul possibile dispiegamento di forze del Joint Special Operations Command, l’unità militare d’élite spesso incaricata delle missioni di contro-proliferazione più sensibili, hanno riferito due fonti alla Cbs. Una portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che spetta al Pentagono occuparsi dei preparativi, mentre un portavoce del Pentagono non ha commentato. Funzionari statunitensi, prosege l’emittente, hanno dichiarato che l’amministrazione Trump non ha escluso la possibilità di tentare di recuperare le scorte iraniane di uranio altamente arricchito come parte dell’attuale campagna militare. Certo, viene sottolineato, qualsiasi missione volta a sequestrare l’uranio sarebbe ardua e potenzialmente rischiosa. “Stiamo parlando di cilindri contenenti gas di esafluoruro di uranio altamente contaminato al 60%, quindi è molto difficile da maneggiare” ha dichiarato Rafael Grossi, direttore generale dell’Aiea al programma CBS News ‘Face the Nation with Margaret Brennan’ questa settimana.“Non sto dicendo che sia impossibile – ha aggiunto -. So che esistono capacità militari incredibili per farlo, ma sarebbe sicuramente un’operazione molto impegnativa”.
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno comunicato poco su Telegram di aver “individuato dei missili lanciati dall’Iran verso il territorio dello Stato di Israele”. “I sistemi di difesa sono in azione per intercettare la minaccia” viene spiegato. Il messaggio arriva dopo che nella notte sempre l’Idf ha annunciato azioni per colpire “obiettivi dell’organizzazione terroristica Hezbollah a Beirut”. E a seguito proprio degli attacchi a Beirut, inoltre, l’esercito israeliano ha comunicato attacchi anche per colpire “obiettivi del regime terroristico iraniano a Teheran”
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che Teheran è pronta a facilitare il passaggio delle navi giapponesi attraverso lo Stretto di Hormuz, e che i negoziati col Giappone sulla questione sono in corso. Lo riporta lo stesso Araghchi pubblicando su Telegram l’intervista telefonica rilasciata all’agenzia Kyodo News nella quale ha affermato che l’Iran “non ha chiuso lo stretto. Dal nostro punto di vista, è aperto. Èchiuso solo alle navi dei nostri nemici, cioè dei Paesi che ci attaccano. Per gli altri Paesi, le navi possono attraversarlo”.”Naturalmente – ha spiegato – esistono problemi di sicurezza. Siamo pronti, in caso di contatto, a garantire un passaggio sicuro; dialogheremo con loro per trovare un modo sicuro di attraversamento.Siamo pronti a garantire loro un passaggio sicuro. Basta che ci contattino per discutere le modalità”. “Questo tema è stato discusso nel mio ultimo colloquio con il ministro degli Esteri giapponese – ha quindi precisato il ministro -. Le discussioni sono ancora in corso e non entrerò nei dettagli”. Araghchi ha però sottolineato che “il Giappone ha sempre adottato una posizione equa ed equilibrata ed è sempre stato considerato un amico dell’Iran. Abbiamo sempre avuto ottime relazioni con il Giappone e ne siamo consapevoli. Durante questa guerra, ho parlato due volte con il ministro degli Esteri giapponese. Sappiamo che il primo ministro giapponese è stato a Washington. Speriamo che il Giappone possa svolgere un ruolo costruttivo nel porre fine a questa aggressione e garantire che questa guerra ingiusta finisca completamente”.
“Il nostro messaggio è che questa guerra non è la nostra guerra. È una guerra che ci è stata imposta. Stavamo negoziando con gli Stati Uniti quando hanno deciso di attaccarci. Si è trattato chiaramente di un atto di aggressione; un atto illegale, immotivato e non provocato. Ciò che stiamo facendo è semplicemente difenderci. Continueremo a difenderci per tutto il tempo necessario e finché sarà necessario. Pertanto, speriamo che il mondo intero si unisca con una sola voce contro questa aggressione, l’aggressione di Stati Uniti e Israele, e li costringa a fermarla”. Così il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, nell’intervista telefonica rilasciata all’agenzia Kyodo News e rilanciata sul suo canale Telegram. “La nostra posizione è questa, e devo ribadirlo – ha aggiunto -: non accettiamo un cessate il fuoco, perché non vogliamo che lo scenario dello scorso anno si ripeta. La guerra deve finire completamente e in modo permanente, e devono esserci garanzie che questa situazione non si ripeterà. Inoltre, i danni inflitti all’Iran devono essere risarciti”. “Alcuni Paesi – ha spiegato Araghchi – stanno cercando di svolgere un ruolo positivo e costruttivo.Accogliamo con favore qualsiasi iniziativa che possa porre fine completamente a questa guerra. Siamo pronti ad ascoltare e valutare.Tuttavia, al momento, anche se alcuni Paesi stanno cercando una soluzione, non sembra che gli Stati Uniti siano pronti a fermare la loro aggressione. Pertanto, continueremo a difenderci” e “come ho detto, non cerchiamo un cessate il fuoco. Vogliamo una fine completa, globale e duratura della guerra, e l’unica soluzione accettabile per noi è la sua completa conclusione”.
L’Iran ha lanciato due missili balistici a medio raggio contro Diego Garcia, una base militare congiunta anglo-americana situata nel mezzo dell’Oceano Indiano. Lo riporta il Wall Street Journal, citando diverse fonti statunitensi. Nessuno dei due missili ha colpito la base. Secondo due fonti, uno dei missili non ha funzionato in volo, mentre una nave da guerra statunitense ha lanciato un intercettore SM-3 contro l’altro. Non è stato possibile, ha spiegato un funzionario, stabilire con certezza se l’intercettazione sia effettivamente avvenuta.
È di 30 giorni la revoca, annunciata dal Dipartimento del Tesoro statunitense, delle sanzioni sul petrolio greggio e sui prodotti petroliferi iraniani. Le transazioni “sono autorizzate fino alle 12:01 ora legale orientale del 19 aprile 2026”, si legge nella nota. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che “l’autorizzazione temporanea e a breve termine è strettamente limitata al petrolio già in transito e non consente nuovi acquisti o produzioni”.
Le Forze di Difesa Israeliane affermano che stanno conducendo attacchi contro obiettivi di Hezbollah a Beirut.
Teheran non crede all’affermazione di Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti starebbero valutando la possibilità di “ridurre gradualmente” le proprie operazioni militari.Lo ha dichiarato alla Cnn una fonte iraniana di alto livello.”Contrariamente alle affermazioni di Trump su una riduzione dell’attività militare nella regione, l’Iran non ha una stima in tal senso e conclude che la posizione militare del nemico nella regione non è cambiata in modo significativo”, ha affermato il funzionario.”Teheran è giunta alla conclusione che non si debba impartire a Trump una lezione o una risposta temporanea; si deve impartirgli una lezione storica”, ha aggiunto.
“L’Iran è la testa del serpente del terrorismo globale e, grazie all’Operazione Epic Fury del presidente Trump, stiamo vincendo questa battaglia cruciale a un ritmo ancora più rapido del previsto. In risposta agli attacchi terroristici iraniani contro le infrastrutture energetiche globali, l’Amministrazione Trump continuerà a impiegare la potenza economica e militare americana per massimizzare il flusso di energia nel mondo, rafforzare l’offerta globale e cercare di garantire la stabilità del mercato”. Lo dichiara su X il segretario al Tesoro americano Scott Bessent.
“Il Dipartimento del Tesoro ha rilasciato un’autorizzazione a breve termine, mirata specificamente, che consente la vendita del petrolio iraniano attualmente bloccato in mare. Al momento, il petrolio iraniano soggetto a sanzioni viene accumulato dalla Cina a prezzi stracciati. Sbloccando temporaneamente questa offerta esistente per il mondo, gli Stati Uniti porteranno rapidamente circa 140 milioni di barili di petrolio sui mercati globali, aumentando la quantità di energia a livello mondiale e contribuendo ad alleviare le pressioni temporanee sull’offerta causate dall’Iran”. Lo dichiara su X il segretario al Tesoro Scott Bessent. “In sostanza, useremo il petrolio iraniano contro Teheran per mantenere basso il prezzo mentre proseguiamo l’Operazione Epic Fury”, spiega. “Questa autorizzazione temporanea e a breve termine è strettamente limitata al petrolio già in transito e non consente nuovi acquisti o produzioni.Inoltre, l’Iran avrà difficoltà ad accedere a qualsiasi ricavo generato e gli Stati Uniti continueranno a mantenere la massima pressione sull’Iran e sulla sua capacità di accedere al sistema finanziario internazionale”.
“Finora”, prosegue, “l’amministrazione Trump si è adoperata per immettere sul mercato globale circa 440 milioni di barili di petrolio aggiuntivi, minando la capacità dell’Iran di sfruttare le sue azioni di disturbo nello Stretto di Hormuz”. “L’agenda pro-energia del presidente Trump ha portato la produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti a livelli record, rafforzando la sicurezza energetica e riducendo i costi del carburante. Qualsiasi interruzione a breve termine ora si tradurrà in definitiva in vantaggi economici a lungo termine per gli americani, perché non c’è prosperità senza sicurezza”, conclude.
Non ci sono segnalazioni di feriti in seguito all’ultimo attacco missilistico balistico iraniano contro Israele. Secondo le prime valutazioni militari, il missile, che ha fatto scattare le sirene d’allarme nel deserto del Negev, nel sud del Paese, è stato probabilmente intercettato.
L’Iran ha lanciato un avvertimento agli Emirati Arabi Uniti, minacciando di colpire la città portuale di Ras al-Khaimah se le sue isole nel Golfo continueranno a essere oggetto di attacchi. “Avvertiamo gli Emirati Arabi Uniti che, in caso di rinnovata aggressione proveniente da quel Paese contro le isole iraniane di Abu Musa e Greater Tunb nel Golfo Persico, le potenti forze armate iraniane sottoporranno Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, a pesanti attacchi”, ha dichiarato un portavoce dell’esercito iraniano, secondo quanto riportato dall’emittente statale iraniana Irib.