Groenlandia, c’era un piano segreto della Danimarca per far saltare le piste di atterraggio per fermare gli Usa

La Danimarca avrebbe preparato piani segreti per sabotare le piste di atterraggio in Groenlandia e impedire l’arrivo di aerei statunitensi, secondo un’inchiesta della tv pubblica danese Dr basata su 12 fonti governative e militari di alto livello.

Secondo il reportage, le truppe danesi erano state dispiegate a gennaio con esplosivi e forniture mediche, nell’ambito di un piano di emergenza concepito mentre aumentavano le tensioni per le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che aveva suggerito l’acquisizione dell’isola per motivi di sicurezza nazionale.

Il piano danese

Il piano includeva la possibilità di far saltare le piste di atterraggio per ostacolare eventuali voli statunitensi, nell’ambito di un’operazione operativa che si inseriva anche nell’esercitazione Nato ‘Arctic Endurance’, a cui hanno partecipato Francia, Germania e Svezia. Nonostante le precauzioni, le autorità danesi hanno cercato di evitare un’escalation con Washington. Trump ha poi annunciato un generico “accordo quadro” con la Nato sull’uso delle basi in Groenlandia, mentre il comando Usa Northern Command ha confermato la cooperazione con Danimarca e Groenlandia per l’accesso a installazioni strategiche.